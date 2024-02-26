Мажич — об участии в эксперименте ФИФА: возможно, арбитры будут немного напуганы

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал внедрение судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в российский футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

«Люди, которые сидят перед телевизорами, видят повторы. Они понимают, почему арбитр сделал так или иначе, а люди на стадионе не имеют возможности посмотреть эпизод заново.

Надеюсь, нам удастся начать использовать эту систему с первых туров после возобновления чемпионата. Правда, не знаю, сколько арен будет задействовано. Возможно, арбитры будут немного напуганы, но я не думаю, что для них это будет слишком сложно», — сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Милорад Мажич этим летом возглавил департамент судейства РФС, пообещав совершить изменения и улучшить российский футбольный арбитраж, заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один. Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций — 2017 и финале Лиги чемпионов — 2017/2018.