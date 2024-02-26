Игрок «Реала» Васкес — о судействе: с появлением VAR всё стало очень грязным

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес высказался о судействе в испанской Примере после внедрения системы VAR, комментируя свой незасчитанный гол в матче 26-го тура с «Севильей» (1:0).

«Мы думали, что с появлением VAR споры закончатся, а их стало ещё больше. В испанском футболе судьи высокого уровня, но с появлением VAR всё стало очень грязным», — приводит слова Васкеса Relevo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

32-летний Васкес является воспитанником «сливочных», откуда один раз отдавался в аренду в «Эспаньол». Уже летом 2015 года он был переведён в основную команду и в общей сложности сыграл за «Реал» 336 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 забитыми мячами и 61 голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 5 млн.

В составе «сливочных» Лукас четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза – клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Ла Лигу и Суперкубок Испании, а также один раз – Кубок Испании.