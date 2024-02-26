Клопп — о Ватару Эндо: почти уверен, что он подпишет ещё один контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике «красных» Ватару Эндо, который присоединился к мерсисайдцам прошлым летом, перейдя из «Штутгарта».

«Я почти уверен, что Ватару Эндо подпишет ещё один долгосрочный контракт с «Ливерпулем». По паспорту ему, может, 31 год, но… он машина!» — приводит слова Юргена Клоппа известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне японский полузащитник провёл 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт Ватару с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего Эндо в € 13 млн.