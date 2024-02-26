Созин: теперь людям на стадионе будет ясно, за что удаляют игрока или дают пенальти

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал внедрение судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в наш футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

Мне кажется, что в РПЛ решили озвучивать решения судей после просмотра VAR, потому что этот опыт понравился в хоккее. Там есть язык жестов, поэтому людям часто непонятно, какой именно был фол. В футболе же важно, чтобы это не переросло в озвучивание каждого фола, – так всё затянется ещё больше. Если же будут озвучивать только решения, принятые после просмотра VAR, тогда это хорошо. Люди на стадионе часто не понимают, какой вообще момент судья пошёл смотреть – ведь позвать к монитору судью могут минут через пять после эпизода. Теперь хотя бы будет понятно, прежде всего, людям на стадионе без повторов по ТВ, за что удаляют игрока или за что назначают пенальти. Это хорошо. Но лишнего не надо, иначе матчи будут идти часа по три», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».