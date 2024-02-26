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Спортдиректор «Крыльев» считает интересным опытом идею объявления решений после VAR

Спортдиректор «Крыльев» считает интересным опытом идею объявления решений после VAR
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал новость о том, что арбитры РПЛ и Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.

«Думаю, что объявление решений арбитрами после вмешательства VAR — это новый и интересный опыт. Посмотрим, как он реализуется. Главное, чтобы это всё шло на пользу российскому футболу. Хотелось бы, чтобы не возникало ещё больше вопросов, при этом сохранялась оперативность — не было больших пауз в игре и интенсивность самой игры не страдала. Надеемся, что это нововведение не принесёт ещё больше разбирательств», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 26 февраля, Российский футбольный союз (РФС) примет участие в судейском эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

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