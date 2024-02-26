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Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Кубка Испании с «Мальоркой»

Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Кубка Испании с «Мальоркой»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку команды Иманола Альгуасиля на ответный матч полуфинала Кубка Испании с «Мальоркой».

Встреча пройдёт завтра, 27 февраля, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В первой игре командам не удалось отметиться забитыми мячами, матч завершился вничью со счётом 0:0.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 20-летний российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян начал домашний матч 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3) в стартовом составе.

Фото: Соцсети «Реала Сосьедад»

На 72-й минуте футболист был заменён при счёте 0:2 после столкновения в игровом эпизоде с защитником гостей Йерсоном Москерой, при котором повредил правую руку во время падения на газон. Захарян покинул поле в сопровождении врачей, держась за плечо.

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