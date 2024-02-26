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АПЛ вернула «Эвертону» четыре очка после успешной апелляции — The Athletic

АПЛ вернула «Эвертону» четыре очка после успешной апелляции — The Athletic
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Руководство английской Премьер-лиги вернуло «Эвертону» четыре очка после успешной апелляции клуба по делу о нарушении правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, руководство АПЛ 17 ноября 2023 года сняло 10 очков с «Эвертона» за нарушение правил финансового фэйр-плей. 1 декабря руководство команды из Ливерпуля подало апелляцию председателю судебной коллегии Премьер-лиги.

Благодаря этому решению «Эвертон» поднялся в турнирной таблице чемпионата Англии с 17-го места на 15-е. В активе «ирисок» стало 25 очков. Таким образом, отрыв от зоны вылета теперь составляет пять очков.

В следующем туре чемпионата подопечные Шона Дайча сыграют на своей домашней арене матч с «Вест Хэм Юнайтед».

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