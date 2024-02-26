В «Эвертоне» подтвердили удовлетворение апелляции и возвращение четырёх очков клубу

Пресс-служба «Эвертона» выступила с официальным заявлением после удовлетворения апелляции клуба по делу о нарушении правил финансового фэйр-плей и возвращением руководством АПЛ четырёх очков в актив команды.

«Эвертон» подтверждает, что Апелляционный совет пришёл к выводу, что лишение очков, наложенное независимой комиссией Премьер-лиги в ноябре, должно быть сокращено с 10 до шести очков с немедленным вступлением в силу.

Хотя клуб всё ещё анализирует решение апелляционного совета, мы удовлетворены тем, что наша апелляция привела к сокращению очковых санкций.

Несмотря на решение Апелляционного совета и положительный исход, клуб по-прежнему намерен сотрудничать с Премьер-лигой в рамках продолжающегося разбирательства по отчётному периоду, заканчивающемуся в июне 2023 года.

Клуб всё ещё обдумывает более широкие последствия этого решения и в данный момент не будет давать никаких дополнительных комментариев, кроме как официально выразить благодарность нашему Консультативному совету болельщиков и другим группам болельщиков за весь этот процесс», — говорится в заявлении клуба.

Благодаря этому решению «Эвертон» поднялся в турнирной таблице чемпионата Англии с 17-го места на 15-е. В активе «ирисок» стало 25 очков. Таким образом, отрыв от зоны вылета теперь составляет пять очков.