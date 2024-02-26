Быстров: с удовольствием пойду в любой клуб. В «Спартак» приезжают какие-то Амаралы

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров заявил, что готов рассмотреть должность в любом клубе Российской Премьер-Лиги, а также высказался о приглашении иностранных специалистов для работы в России.

«Соглашусь ли я работать в «Спартаке»? С удовольствием пойду в любой клуб. Я разбираюсь в футболе иногда. Амарал? Вообще не знаю, кто это. Приезжают откуда-то какие-то Амаралы. Да, они в Европе хорошо себя проявляли, но Европа — это немножко другое, у нас всё-таки Россия!» — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, Томаш Амарал занял должность спортивного директора московского «Спартака» с 1 января 2024 года. Ранее португальский специалист работал на посту ведущего скаута лиссабонской «Бенфики».

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ лидером турнира является «Краснодар». Южный клуб под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Спартак» же занимает пятое место в таблице, в активе красно-белых 30 очков.