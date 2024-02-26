«Выкидывал стаканы с пивом из вратарской». Сафонов — о самом памятном моменте Евро-2020

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов назвал самый памятный момент на чемпионате Европы 2020 года.

«О Евро у меня такие положительные воспоминания, потому что мне нравилась атмосфера. И вот, в частности, матч с Данией — прекрасный показатель того, какая была там атмосфера. Потому что основное моё воспоминание о матче с Данией это то, что я выкидывал из вратарской стаканы с пивом, которые летели после каждого гола, я пытался очистить свою штрафную.

Но болельщики там были грандиозные, это было очень круто, я это запомнил. И как сейчас помню, то ощущение, когда выходил на стадион и когда все болельщики одним голосом скандировали какие-то лозунги и кричалки, это было круто. И очень хочется ещё раз это испытать», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России по футболу.