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Борис Игнатьев высказался о введении объявлений решений после просмотра VAR

Борис Игнатьев высказался о введении объявлений решений после просмотра VAR
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о внедрении судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в наш футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

«С одной стороны, нововведение позволит болельщикам своевременно узнать больше информации. С другой стороны, затянется время, ради которого лично я пришёл на футбол. А мне нужно действие. То, что они исправляют ошибки и рассказывают об этом, меня не особо волнует. Важно, чтобы судьи как можно меньше допускали ошибок. Динамика здесь уже не так важна.

Когда только вводился VAR, я был доволен тем, что будут исправлять допущенные ошибки. Будет больше честности, справедливости. Ради этого тренеры и футболисты ежедневно работают. Но оказалось, что многие вещи непонятны. А времени на решения уходит крайне много. В футболе важны постоянные движения, борьба, комбинации. А тут тратят время на то, пока он добежит до бровки, посмотрит, примет решение. На VAR сидит много людей, ещё и он проверяет. Всё надо делать быстрее, чтобы сам футбол не терял всё то, ради чего мы его смотрим», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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