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Агентство Сперцяна: Эдуард сосредоточен на «Краснодаре»

Агентство Сперцяна: Эдуард сосредоточен на «Краснодаре»
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В агентстве RP, представляющем интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, заявили, что хавбек не собирался покидать кубанский клуб в зимнее трансферное окно.

«Сперцян не собирался покидать «Краснодар» этой зимой, ноль шансов. Он сосредоточен сейчас на своей команде», – приводит слова представителя агентства издание «РБ Спорт».

Сперцяну 23 года, он является воспитанником футбольного клуба «Краснодар». В нынешнем сезоне армянский полузащитник провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетное интернет-издание Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 18 млн. Отметим также, что подопечные Владимира Ивича завершили первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав на два очка больше «Зенита».

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