Вратарь «Краснодара» Сафонов назвал лучший матч в своей карьере

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов назвал лучший матч в своей карьере.

«Наверное, вот всегда, когда у меня спрашивают про самый мой крутой матч, я говорю, что он был у меня в детстве, потому что как-то на свежую голову они примерно там одинаковые, есть хороший матч, есть где чуть лучше, есть где чуть хуже сейчас в профессиональной карьере, поэтому выделять какой-то один мне не хочется, но в детстве, по крайней мере, мне кажется, что он был прекрасным, в моей голове, в моих воспоминаниях он таким и остался.

Мне было лет 12, и мы с командой ездили в Донецк играть с «Шахтёром». Мы ездили зимой на автобусе из Краснодара, долгая дорога, и в итоге два-три товарищеских матча, это у нас ежегодные мини-сборы, мини-поездка на неделю. И мы играли с «Шахтёром» у них на базе, сыграли 0:0, лежал снег, было очень холодно.

Я в том матче, по моим воспоминаниям, отбивал всё, что можно было. Мы играли чуть хуже, чем соперник. У соперника было много моментов, но в итоге мы сыграли 0:0. Но основная загвоздка в том, что я на тот сбор, когда мы уезжали, забыл бутсы. У меня 46-й размер ноги, я играл 43,5. Это максимальные были на тот момент. Я всё-таки был 12-летним мальчиком, и у остальных была нога поменьше намного. В общем, я в них влез, на морозе нога замёрзла, мне было больно ходить там, больно стоять, было дискомфортно. И, возможно, какая-то лишняя концентрация, не знаю, на ногах или на себе, возможно, помогла мне тогда выдать лучший матч, наверное, в моей карьере.

Прекрасно помню своё ощущение, когда я пришёл в раздевалку и снял бутсы, в них была кровь. Это были не очень приятные ощущения, поэтому я в 46-м лучше поиграю, больше мне это нравится», — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала сборной России по футболу.