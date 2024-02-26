Матвей Сафонов: не могу до конца осознать, поглотила ли меня звёздная болезнь

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов признался, что не понимает, есть ли у него «звёздная болезнь».

«Как справляться со звёздной болезнью и не стать жертвой больших денег? Если честно, мне как-то некомфортно отвечать на этот вопрос, потому что я не могу до конца правильно осознать, поглотила ли меня звёздная болезнь и есть ли у меня какие-то предпосылки к этому.

Как по мне, если рассуждать отстранённо на эту тему, то важно иметь свою голову на плечах, иметь своё какое-то мировоззрение, что бы ни случилось, помнить о том, какой ты был, какие мысли у тебя были. Иногда, наверное, ставить под сомнение истину, которая кажется тебе правильной в какой-то момент после какого-то успеха. Нужно обернуться назад и посмотреть, принял ли я такое же решение раньше, или же есть какие-то факторы, которые меняют моё поведение. И, наверное, стоит задумываться о том, есть ли у тебя звёздная болезнь, и пытаться определить это.

И когда тебе кажется, что предпосылки есть к этому, то нужно задуматься, нужно ли тебе это, что, возможно, нужно поменять и за чем нужно последить. Думаю, всё это больше про самоконтроль», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России по футболу.