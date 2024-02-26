«Я не тратил слишком долго». Матвей Сафонов — о первых заработанных в футболе деньгах

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, как тратил первые заработанные деньги в футболе.

«Я не знаю, как у других было, но когда мне пришли первые деньги, это первые деньги мне пришли, наверное, 100 тысяч мне пришло, в сборную по возрасту поехал. И у нас то ли премиальные были, то ли за сборную заплатили 100 тысяч. Я не знаю, как поступили остальные ребята, но я эти 100 тысяч отложил на карту. И в итоге там пролежали у меня эти 100 тысяч чуть ли не год. И тогда мне уже подняли зарплату, и я думаю, а почему я их не потратил, в принципе. Скажем, я её не потратил вовремя. Когда все тратят слишком быстро, я их не тратил слишком долго. У меня другая проблема была», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу сборной России по футболу.