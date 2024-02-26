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Капитан «Краснодара» Сафонов ответил на вопрос о дружбе между вратарями

Капитан «Краснодара» Сафонов ответил на вопрос о дружбе между вратарями
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о дружбе между голкиперами.

«Существует ли дружба между вратарями? Я уверен, что она существует. Даже если вы играете в одной команде, я могу показать свой пример, допустим. Мой сменщик — это Стас Агкацев. Мы с ним в прекрасных отношениях, мы спокойно можем вместе пойти гулять. Это не только футбольные мероприятия, командные мероприятия, а просто там списываемся, что-то скидываем друг другу, какие-то мемы так называемые.

Я считаю, что она есть. Плюс атмосфера у нас в команде сейчас в сборной, она прекрасная. Кто ни приехал бы, любой вратарь, все настроены дружелюбно, положительно, все открыты к общению, поэтому мне это очень нравится. Мне очень нравится коллектив здесь, потому что все ребята опытные, все ребята, понимающие футбол, понимающие взаимоотношения между вратарями, и при этом не возникает никаких конфликтов», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу сборной России по футболу.

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