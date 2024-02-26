Кузнецов: нововведение с VAR заставит судей принимать более взвешенные решения

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о внедрении судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в российский футбол.

«Я думаю, что это хорошая идея, потому что здесь можно посмотреть, насколько компетентен судья и насколько он разбирается в правилах. Уже просто так не примешь решение. Надо смотреть VAR более досконально.

Резервные судьи, которые сидят в чёрной комнате и отвечают за VAR, могут подсказать судье на поле, чтобы помочь ему принять правильное решение: у них много ракурсов и можно приблизить, рассмотреть. Думаю, что ему должны предоставить все факты, все видео, все моменты с разных сторон, чтобы он принял правильное решение, потому что то, что мы видели за прошедшие годы, смешно. Судья просто идёт, смотрит и принимает неправильное решение. Я считаю, что такие арбитры не должны судить. Это незнание правил.

Если выбирать между объявлять и не объявлять, то, конечно, первое. Тогда уже все будут знать, ошибся судья или нет. Чтобы не было потом никаких отговорок типа: «Ну, вот я думал это и это...» Нет, ты уже озвучил своё решение. И здесь нужно более взвешенно принимать его, потому что ты говоришь на всеобщее обозрение.

Объяснять после матчей ничего не нужно. Если ты посмотрел, принял решение, объявил, то, думаешь, свои слова назад заберёшь? Нет, это уже не пройдёт», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.