Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал главную проблему российского футбола во время отстранения.

«Если мне в этой ситуации по‑настоящему что‑то жаль, то это то, что институт сборных, как первых, так и молодёжных и юношеских, практически не работает. Я понимаю, что РФС крутится, находит игры какие‑то, молодёжная сборная играла турнир в Бразилии. Но без официальных соревнований немножечко молодые футболисты что‑то недополучают. Возможности проверить себя на другом уровне у них нет. Это по‑настоящему очень обидно», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.