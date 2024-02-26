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Каманцев: практика объявлений решений нашими судьями поможет развитию футбола в мире

Каманцев: практика объявлений решений нашими судьями поможет развитию футбола в мире
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что практика объявлений решений нашими судьями поможет развитию футбола в мире.

«Объявления своих решений судьями после вмешательства VAR в РПЛ и Кубке — это тест, который сейчас проводит ИФАБ в некоторых футбольных турнирах. Все инструкции и правила, по которым будут работать арбитры, пишет ИФАБ, а не РФС. Как будет развиваться данный проект в будущем — знает только ИФАБ.

Мы работаем в тех рамках, которые есть. В футболе всё новое внедряется постепенно, я не исключаю, что это первый шаг и в будущем система будет изменена и открытости станет ещё больше. Сейчас же слова арбитров должны быть предельно краткими и понятными, помогать болельщикам на стадионе разобраться в том, что происходит. Надеемся, что предоставленная нашей федерацией информация будет полезна для развития футбола во всём мире», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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