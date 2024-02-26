«В Англии никто не хочет видеть обладателя квадрупла». Клопп — о графике «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о непростом графике своей команды. Мерсисайдцы продолжают вести борьбу за победу сразу в четырёх турнирах.

«Никто в Англии не хочет видеть обладателя квадрупла (четырёх титулов за один сезон. — Прим. «Чемпионата»), вот почему следующий раунд Кубка Англии назначен на третий день после изнурительного финала Кубка лиги. Я понятия не имею, кого мы сможем выпустить в среду на матче с «Саутгемптоном», так что посмотрим», — приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, в воскресенье, 25 февраля, «Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка английской лиги, который длился 120 минут. В среду, 28 февраля, «красные» на домашней арене сразятся с «Саутгемптоном» в матче 1/8 финала Кубка Англии.