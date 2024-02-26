Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В Англии никто не хочет видеть обладателя квадрупла». Клопп — о графике «Ливерпуля»

«В Англии никто не хочет видеть обладателя квадрупла». Клопп — о графике «Ливерпуля»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о непростом графике своей команды. Мерсисайдцы продолжают вести борьбу за победу сразу в четырёх турнирах.

«Никто в Англии не хочет видеть обладателя квадрупла (четырёх титулов за один сезон. — Прим. «Чемпионата»), вот почему следующий раунд Кубка Англии назначен на третий день после изнурительного финала Кубка лиги. Я понятия не имею, кого мы сможем выпустить в среду на матче с «Саутгемптоном», так что посмотрим», — приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, в воскресенье, 25 февраля, «Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка английской лиги, который длился 120 минут. В среду, 28 февраля, «красные» на домашней арене сразятся с «Саутгемптоном» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Кубка Англии - 2023/2024
Материалы по теме
Клопп — о Ватару Эндо: почти уверен, что он подпишет ещё один контракт с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android