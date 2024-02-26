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Почеттино: «Челси» нужно брать пример с «Ливерпуля», если мы хотим выигрывать титулы

Почеттино: «Челси» нужно брать пример с «Ливерпуля», если мы хотим выигрывать титулы
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что его команде не стоит расстраиваться из-за поражения в финале Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:1). Аргентинец привёл команду Юргена Клоппа в пример своим подопечным.

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 ван Дейк – 118'    

«Я помню, что через три или четыре года после прихода в «Ливерпуль» Клоппа, команда проиграла в финале Лиги чемпионов. Также они уступали в Лиге Европы, но несмотря на это, они продолжали верить в проект до тех пор, пока не добились желаемого.

«Ливерпуль» — отличный пример. Если мы хотим бросить вызов такой команде, как они, то не стоит расстраиваться сегодня из-за того, что мы не завоевали трофей. Нужно брать с них пример веры, так как вера — самое главное в футболе», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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