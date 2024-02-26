В Газе после обстрела погибли футбольный судья и его семья

В результате удара ВВС Израиля по дому в Дир аль-Балахе, в центре сектора Газа, погибли Мухаммад Хаттаб вместе с женой и четырьмя детьми, сообщает Аl Jazeera.

По информации источника, Мухаммад Хаттаб был футбольным судьёй, аккредитованным Азиатской конфедерацией футбола (AFC) и Международной футбольной федерацией (ФИФА). В 2020 году он работал арбитром на чемпионатах Азии и арабских стран. Позже у него не было возможности выехать из сектора Газа.

Напомним, ранее 12 ближневосточных стран выступили за то, чтобы отстранить сборную Израиля по футболу от соревнований из-за операции в секторе Газа: Палестина, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Сирия и Йемен.