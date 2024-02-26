Голкипер «Краснодара» Сафонов назвал своё главное отрицательное качество

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о своих положительных и отрицательных качествах.

«Моё главное положительное и отрицательное качество? Тяжело про себя говорить. Положительное, пожалуй, то, что умею дружить. Всегда открыт к разговору, к поддержке. Как капитан должен всех выслушивать, решать вопросы, возникающие в команде.

Отрицательным назову то, что порой не сдержан. Стараюсь, но те моменты, когда не получается, считаю своим минусом. Стараюсь ставить себя на место других, прокручивать через себя информацию с их точки зрения, но когда меня накрывает, понимаю, что говорю что-то грубо и некрасиво. Наверное, сейчас это мой главный минус», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу сборной России по футболу.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». За основную команду вратарь выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Матвей провёл за «быков» 18 матчей в РПЛ, в которых пропустил 14 голов. Контракт игрока с «Краснодаром» действует до конца января 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.