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Валерий Кечинов: нововведение с VAR даст ясность происходящего на футбольном поле

Валерий Кечинов: нововведение с VAR даст ясность происходящего на футбольном поле
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость о том, что арбитры РПЛ и Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.

«Теперь будет понятно решение арбитров. То или иное спорное решение чётко будет доноситься до болельщиков. Это даёт ясность того, что происходит на футбольном поле в данный момент. Думаю, что времени это много не займёт. Судья посмотрит картинку и тут же вынесет вердикт.

У меня как у болельщика непонимание другого вопроса: один и тот же эпизод судьи трактуют по-разному. В одном матче за нарушение ставят пенальти, а в другом — нет. Хотя сами моменты были идентичны», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, в понедельник, 26 февраля, Российский футбольный союз примет участие в судейском эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

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