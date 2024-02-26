Игорь Осинькин рассказал о стажировке Алана Дзагоева в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о стажировке Алана Дзагоева в самарской команде.

«Я знаком с ним c 1999 года. Наверное, я для него дважды первый тренер: и как тренер в детско‑юношеском футболе, и первые два года в профессиональном футболе — в Тольятти. Ему сейчас второй раз в жизни надо найти дорожку, где он будет счастлив и успешен. По‑другому он работать, наверное, уже не сможет.

Он был внутри команды на стажировках. Редко такое бывает, но мы допускали его везде. Конечно, Алану я отказать не мог. Те две недели, которые он у нас провёл, надеюсь, в чём‑то ему помогли», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». Этой зимой он проходил тренерскую стажировку в самарских «Крыльях Советов».