Матч «Реал» — «Бетис» будет перенесён из-за концерта Тейлор Свифт — Relevo

Матч 38-го тура испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Бетис», который должен был пройти 26 мая, будет перенесён из-за концерта известной певицы Тейлор Свифт, сообщает Relevo.
По информации источника, на домашнем стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу» планировался один концерт в рамках европейской части тура Свифт. Но организаторы получили несколько сотен тысяч заявок на покупку билетов. Поэтому было решено устроить второй день шоу.
Концерты Тейлор требуют много времени на подготовку, поэтому руководство «Реала» попросило Ла Лигу перенести матч, чтобы стадион успели подготовить. Теперь игра Примеры состоится 25 мая, а концерты Тейлор Свифт пройдут 29 и 30 мая.