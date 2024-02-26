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Матч «Реал» — «Бетис» будет перенесён из-за концерта Тейлор Свифт — Relevo

Матч «Реал» — «Бетис» будет перенесён из-за концерта Тейлор Свифт — Relevo
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Матч 38-го тура испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Бетис», который должен был пройти 26 мая, будет перенесён из-за концерта известной певицы Тейлор Свифт, сообщает Relevo.

По информации источника, на домашнем стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу» планировался один концерт в рамках европейской части тура Свифт. Но организаторы получили несколько сотен тысяч заявок на покупку билетов. Поэтому было решено устроить второй день шоу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Концерты Тейлор требуют много времени на подготовку, поэтому руководство «Реала» попросило Ла Лигу перенести матч, чтобы стадион успели подготовить. Теперь игра Примеры состоится 25 мая, а концерты Тейлор Свифт пройдут 29 и 30 мая.

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