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Кирилл Брейдо: Алан Дзагоев проходит стажировку в ЦСКА

Кирилл Брейдо: Алан Дзагоев проходит стажировку в ЦСКА
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Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что бывший футболист команды Алан Дзагоев проходит стажировку в стане армейцев.

«Алан Дзагоев сейчас проходит стажировку в спортивном блоке ЦСКА: скаутинг, анализ данных с помощью наших современных инструментов. Видно, что Алану очень нравится, и мы, конечно, рады такой вовлечённости со стороны нашей легенды», — приводит слова Брейдо Sport24.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он провёл 20 матчей в Мелбет Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также этой зимой Дзагоев уже проходил стажировку в «Крыльях Советов».

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