«У него всё ещё есть ноги и энергия». Анчелотти — о возможном завершении карьеры Модрича

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном завершении карьеры полузащитника своей команды Луки Модрича.

«Всё ещё не понимаю, как можно помочь Модричу. Очень сложно не появляться на поле систематически. Я знаю, каково это.

Да, часто Луке бывает грустно, но это не конец для него. Весь мир так думает… но это совершенно не так! У него всё ещё есть ноги и энергия. Конец его карьеры ещё не пришёл. Посмотрите на качество его игры», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. В общей сложности полузащитник отыграл на поле 1461 минуту. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.