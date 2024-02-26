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«Бавария» готова начать работу над переходом Тео Эрнандеса после ухода Дэвиса — Bild

«Бавария» готова начать работу над переходом Тео Эрнандеса после ухода Дэвиса — Bild
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Мюнхенская «Бавария» готова начать работу над переходом защитника «Милана» Тео Эрнандеса только после ухода футболиста команды Альфонсо Дэвиса, сообщает Bild.

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Тео Эрнандес находится в составе «Милана» с лета 2019 года. В текущем сезоне француз сыграл за миланцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя мячами и девятью ассистами. Его рыночная стоимость составляет € 55 млн.

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