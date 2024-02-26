Сборная Швеции впервые в истории назначила тренером иностранца

Сборная Швеции впервые в истории назначила на должность главного тренера команды иностранца, им стал датчанин Йон Даль Томассон.

«С нетерпением жду начала этого большого дела, встречи с болельщиками, игроками и, конечно, представителями шведских СМИ», — приводит слова Томассона пресс-служба сборной.

Томассон во время футбольной карьеры выступал за «Херенвен», «Ньюкасл Юнайтед», «Фейеноорд», «Милан», «Штутгарт» и «Вильярреал». Уже в качестве помощника тренера начал в «Эксельсиоре». В такой же должности 47-летний специалист находился в «Витессе» и сборной Дании. А на посту главного тренера возглавлял «Эксельсиор», «Роду», «Мальмё» и «Блэкберн Роверс».

Под его руководством «Блэкберн Роверс» в нынешнем сезоне сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых победил 15 раз, три раза сыграл вничью и 17 раз проиграл.