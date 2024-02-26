«Манчестер Сити» продлил контракт с 20-летним Оскаром Боббом

«Манчестер Сити» продлил контракт с норвежским вингером Оскаром Боббом. Об этом сообщает пресс-служба «горожан». Стороны подписали трудовое соглашение до конца сезона-2028/2029.

Фото: mancity.com

Бобб находится в системе «Манчестер Сити» с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «горожан» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Оскар Бобб выступал за сборные Норвегии до 16, до 17, до 18, до 19 лет и до 21 года. В октябре прошлого года вингер впервые был вызван во взрослую сборную Норвегии. 16 ноября 2023 года забил свой первый гол за национальную команду в товарищеском матче со сборной Фарерских островов.