«Челси» начал искать кандидатов на замену Почеттино — Daily Mail

Руководство английского «Челси» начало искать кандидатов на замену главному тренеру команды Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.

По информации источника, давление на Почеттино растёт и у руководства лондонцев есть сомнения по поводу того, готов ли он быть у руля команды до конца сезона.

Почеттино возглавил «Челси» летом 2023 года, и под его руководством команда сыграла 35 матчей во всех турнирах, где одержала победу в 17 встречах, шесть раз сыграла вничью и 12 встреч проиграла.

На данный момент после 25 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 11-м месте с 35 очками. При этом «аристократы» проиграли в финале Кубка английской лиги «Ливерпулю» со счётом 0:1. «Челси» также продолжает участвовать в Кубке Англии, где на стадии пятого раунда 28 февраля должен сыграть с «Лидс Юнайтед».