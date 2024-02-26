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Песков рассказал, посетит ли Владимир Путин товарищеские матчи сборной России в марте

Песков рассказал, посетит ли Владимир Путин товарищеские матчи сборной России в марте
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Дмитрий Песков, который является пресс-секретарём президента Российской Федерации Владимира Путина, рассказал, посетит ли глава государства товарищеские матчи сборной России с национальными командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).

«Ещё не знаю, посетит ли Владимир Путин товарищеские матчи сборной России по футболу, всё будет зависеть от рабочего графика», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичное отстранение произошло и во многих других видах спорта, помимо футбола.

В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы над Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), Камеруном в Москве (1:0) и Кубой в Волгограде (8:0).

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