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«Челси» рассматривает вариант с приглашением Де Дзерби

«Челси» рассматривает вариант с приглашением Де Дзерби
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить топ-клуб предстоящим летом, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, работа итальянского специалиста привлекает руководство «Челси». Боссы лондонцев могут выйти на «Брайтон» с предложением по 44-летнему тренеру в ближайшее время.

Де Дзерби работает с «Брайтоном» с сентября 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла шестое место в АПЛ и впервые в истории пробилась в еврокубки.

Нынешний наставник «Челси» Маурисио Почеттино возглавил команду летом 2023 года, и под его руководством клуб сыграл 35 матчей во всех турнирах, где одержал победу в 17 встречах, шесть раз сыграл вничью и 12 встреч проиграл. На данный момент «Челси» располагается на 11-м месте с 35 очками. При этом «аристократы» проиграли в финале Кубка английской лиги «Ливерпулю» со счётом 0:1.

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