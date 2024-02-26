Луиш Фигу сравнил «галактикос» и нынешний «Реал» с Мбаппе

Бывший футболист мадридского «Реала» Луиш Фигу сравнил «галактикос» и нынешний состав испанской команды с Килианом Мбаппе, который, возможно, присоединится к клубу летом.

«Кто победил бы в матче между «галактикос» и нынешним «Реалом» с Мбаппе? Я не знаю, у меня нет хрустального шара. Я сделал бы крупную ставку, если бы он у меня был. Невозможно сравнивать поколения, это зависит от многих факторов. Игроки разные, а футбол уже не такой, каким был 10 лет назад.

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Обе команды очень качественные, но на этот вопрос трудно ответить. В спорте зачастую два плюс два не равняется четырём», – приводит слова Фигу O Jogo.

На данный момент после 26 туров испанской Примеры «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 65 очков.