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«Арсенал» планирует потратить € 120 млн на форварда «Брайтона»

«Арсенал» планирует потратить € 120 млн на форварда «Брайтона»
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«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Брайтона» Эвану Фергюсону, сообщает Football Insider. По информации источника, боссы «канониров» будут готовы заплатить за 19-летнего ирландского форварда около € 120 млн в предстоящее летнее трансферное окно. Тренерскому штабу лондонского клуба необходим высококлассный форвард.

Фергюсон находится в системе «Брайтона» с 2020 года. В нынешнем сезоне молодой нападающий провёл за «чаек» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Фергюсону со стороны «Тоттенхэма».

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