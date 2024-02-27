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«Фиорентина» обыграла «Лацио» в матче чемпионата Италии

«Фиорентина» обыграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
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Завершился матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» принимала «Лацио». Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Италия - Серия А . 26-й тур
26 февраля 2024, понедельник. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим
0:1 Альберто – 45'     1:1 Кайоде – 61'     2:1 Бонавентура – 69'    

В составе победителей забивали Микаель Кайоде и Джакомо Бонавентура. Единственный гол за «Лацио» забил Луис Альберто.

Таким образом, «Фиорентина» одержала вторую победу за последние восемь матчей. «Лацио», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

На данный момент «Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 41 очко. «Лацио», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 40 очков.

В следующем туре «Фиорентина» встретится с «Торино», а «Лацио» проведёт матч с «Миланом».

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