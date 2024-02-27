Де Брёйне определился со своим будущим в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне хочет завершить карьеру футболиста в английском клубе.

Как сообщает журналист Сэм Ли в соцсетях, бельгийский рассматривает вариант, при котором продлит контракт с «горожанами» и завершит карьеру в 35 лет.

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. За это время бельгиец выиграл с «горожанами» 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.

В текущем сезоне Де Брёйне провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: