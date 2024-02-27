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Сарри назвал причины поражения «Лацио» в матче с «Фиорентиной» в Серии A

Сарри назвал причины поражения «Лацио» в матче с «Фиорентиной» в Серии A
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:2).

Италия - Серия А . 26-й тур
26 февраля 2024, понедельник. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим
0:1 Альберто – 45'     1:1 Кайоде – 61'     2:1 Бонавентура – 69'    

«Причин тому несколько — у нас на поле было три игрока с симптомами гриппа, два или три футболиста тренировались раз в месяц и им действительно нужно отдохнуть. Риск того, что это произойдёт, существовал, но сегодня падение было слишком очевидным. На данный момент нам приходится сомневаться в том, хватит ли у нас физической и психической силы, чтобы выдержать четыре соревнования», — приводит слова Сарри Football Italia.

На данный момент «Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 41 очко. «Лацио», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 40 очков.

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