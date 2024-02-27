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В Италии раскритиковали игру Миранчука в матче между «Миланом» и «Аталантой»

В Италии раскритиковали игру Миранчука в матче между «Миланом» и «Аталантой»
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26 февраля состоялся матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч закончился со счётом 1:1.

Италия - Серия А . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Леау – 3'     1:1 Копмейнерс – 42'    

Итальянские СМИ дали оценку игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в этой встрече.

«В этот раз был гораздо меньше вовлечён в командную игру, чем обычно. Выдал всего две длинные передачи, не создавал остроты и не бил по воротам», — написала газета La Gazzetta dello Sport при выставлении итоговых оценок за матч.

«В первом тайме никак не влиял на ход встречи, хотя пытался много двигаться. Этим тренер Гасперини удовлетворился, поэтому заменил Алексея по ходу второй сорокапятиминутки», — отметили в Corriere dello Sport.

Оба издания поставили россиянину оценку 5,5.

Напомним, в текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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