В «Аль-Насре» cчитают, что видео с непристойным жестом Роналду сгенерировано ИИ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче 21-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Шабабом» (3:2) показал неприличный жест болельщикам соперника.

Как сообщает Goal, в «Аль-Насре» считают, что видео с неприличным жестом Роналду было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет саудовской Про-Лиги планирует отстранить Криштиану Роналду на два матча чемпионата, а также оштрафовать.

В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 20 матчей, в которых забил 22 мяча и оформил девять результативных передач. Также на его счету три игры и четыре гола в клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил пять мячей в шести матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023-м Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром года в мире.

Португальский нападающий получил премию Globe Soccer Awards как лучший игрок Ближнего Востока 2023 года. Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце 2022 года. Его рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.

Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам: