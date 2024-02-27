«Если мы на поле, там ни до какой дружбы». Барриос — об отношениях с Кордобой

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о взаимоотношениях с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой.

«У меня всегда были товарищеские отношения с Кордобой. И когда мы играли за сборную Колумбии, и после матчей наших клубов, когда играли друг против друга. В чемпионате России перекидывались парой слов после игр, что-то обсуждали — чаще всего не футбол, а какие-то колумбийские и просто жизненные вопросы.

Понятно, что каждый из нас защищает цвета разных клубов, преследует свои интересы. Уверен, Кордоба хочет весной забить 10–15 голов, обойти Касьерру по забитым мячам. А у Касьерры должно быть желание побить прошлогодний рекорд Малкома, приносить пользу команде, став лучшим бомбардиром чемпионата. Но если на поле мы по разные стороны баррикад, там ни до какой дружбы, то вне поля остаемся близкими товарищами, соотечественниками.

В любом случае я очень рад, что два колумбийских нападающих — Кордоба и Касьерра — проводят отличный сезон. Это полезно для сборной Колумбии. Желаю, чтобы оба продолжали так же, но у Касьерры получалось лучше, что хорошо для «Зенита» и его болельщиков», — приводит слова Барриоса «Известия».

После 18 туров Кассьерра лидирует в гонке бомбардиров с 14 голами. Кордоба занимает третье место (8 мячей).

«Зенит» затроллил «Фламенго» в социальной сети