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«Челси» сохраняет интерес к Амориму, но пока не собирается увольнять Почеттино

«Челси» сохраняет интерес к Амориму, но пока не собирается увольнять Почеттино
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Лондонский «Челси» сохраняет интерес к главному тренеру «Спортинга» Рубену Амориму, но пока не собирается расставаться с Маурисио Почеттино, пришедшим в клуб только прошлым летом. Об это сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, прямо сейчас руководство «синих» не собирается увольнять Почеттино, но если результаты команды ухудшатся, то позиция боссов «Челси» изменится. В таком случае лондонский клуб будет готов обратиться к кандидатуре Аморима, возглавляющего лиссабонский «Спортинг».

Напомним, ранее сообщалось, что Аморим интересен также «Ливерпулю». Мерсисайдцы могут сделать ставку на Рубена, если им не удастся переманить наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Аморим возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).

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