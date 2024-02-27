Кастаньо: в сборной обсудим чемпионскую гонку в РПЛ с Карраскалем, Барриосом и Кассьеррой

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо заявил, что в мартовскую паузу на игры сборных обсудит чемпионскую гонку в РПЛ с партнёрами по национальной команде Колумбии Хорхе Карраскалем, Вильямаром Барриосом и Матео Кассьеррой.

«С Карраскалем, Барриосом и Кассьеррой тоже разговаривал ещё до того, как приехал в «Краснодар». Расспрашивал их о России. Ребята утверждали, что моей семье будет очень комфортно и спокойно. Конечно, о футболе мы тоже много разговаривали. Скоро поедем в сборные, там и обсудим», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о подписании контракта с Кевином Кастаньо пресс-служба «Краснодара» объявила в конце января. Полузащитник подписал соглашение до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн. Отметим, что «быки» завершили первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав 38 очков по результатам 18 проведённых встреч.