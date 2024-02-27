Гвардиола — о давлении в «Ман Сити»: лучше так, чем бороться за место в середине таблицы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о давлении, которое присуще клубам, ведущим борьбу за трофеи.

«Лучше так, чем бороться за 10-е место в таблице. Играть каждый матч, зная, что если ты проиграешь, то всё закончится, довольно приятно. При этом в августе и сентябре всё это кажется таким далёким, что невозможно даже думать о трофеях. И сейчас тоже», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 59 очков. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на одно очко. «Арсенал, в свою очередь, занимает третье место, набрав 58 очков. В следующем матче внутреннего первенства «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» на домашней арене.