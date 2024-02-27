Сарри — о руководстве «Лацио»: я прошу игрока А, а вы заставляете выбирать между С и D

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мыслями о поражении в матче в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:2), а также высказался о комплектации состава команды.

«Плохое выступление сегодня. Я увидел команду, выключенную из игры и с явной психологической подавленностью. Мы незаслуженно вышли вперёд. Это я сделал трансферы «Лацио»? Мне кажется, в июле клуб ясно дал понять, кто это сделал. Если я прошу у вас игрока А, а вы заставляете меня выбирать между С и D… Это не называется так, что я сделал трансферы», — приводит слова Сарри журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 41 очко. «Лацио», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 40 очков.