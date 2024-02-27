Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Камбюр — НЕК Неймеген. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сарри — о руководстве «Лацио»: я прошу игрока А, а вы заставляете выбирать между С и D

Сарри — о руководстве «Лацио»: я прошу игрока А, а вы заставляете выбирать между С и D
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мыслями о поражении в матче в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:2), а также высказался о комплектации состава команды.

«Плохое выступление сегодня. Я увидел команду, выключенную из игры и с явной психологической подавленностью. Мы незаслуженно вышли вперёд. Это я сделал трансферы «Лацио»? Мне кажется, в июле клуб ясно дал понять, кто это сделал. Если я прошу у вас игрока А, а вы заставляете меня выбирать между С и D… Это не называется так, что я сделал трансферы», — приводит слова Сарри журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 41 очко. «Лацио», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 40 очков.

Материалы по теме
«Фиорентина» обыграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android