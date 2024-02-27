Невилл: никто из тех, кто смотрит «Манчестер Юнайтед», не знает, что они пытаются делать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о будущем главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, а также раскритиковал игру команды.

«Я подозреваю, что сэр Джим Рэтклифф и Дэйв Брэйлсфорд уже знают, будет ли Эрик тен Хаг тренером в следующем сезоне. Не могу поверить, что они будут ждать до мая, чтобы принять это решение, а затем окажутся в тупике.

Никто из тех, кто смотрит «Манчестер Юнайтед» — независимо от того, фанат вы или нет — не знает, что они пытаются делать каждую неделю, и это проблема», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» после 26 игр занимает шестое место, имея в активе 44 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль» (60 очков).