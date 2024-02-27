«Может, отдать предпочтение Мостовому?» Орлов – о стартовом составе «Зенита» на «Спартак»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов предположил, какой стартовый состав выпустит главный тренер «Зенита» Сергей Семак в матче со «Спартаком».

«Как говорится, мне бы ваши заботы. Выбор есть, там игроки-то достойные. Тут сейчас надо угадать тренерам, кто выйдет и сыграет по-настоящему. Как ни странно, Артур, который был правым крайним, не раскрылся до конца в тех матчах, которые мы видели, но может прибавить. А Педро был хорош. Так, может быть, не надо ставить его сейчас и отдать предпочтение Мостовому? Но мы не знаем, как он сейчас тренируется. Всё-таки исходят из того, что они видят в тренировочной работе. Кто как бежит, кто как настроен, всё такое», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, «Зенит» примет «Спартак» на домашней арене в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.