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Жирков: может, лучший тренер России сейчас в Первой лиге работает

Жирков: может, лучший тренер России сейчас в Первой лиге работает
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Бывший игрок сборной России, «Зенита», ЦСКА и лондонского «Челси» Юрий Жирков ответил на вопрос о том, кто является лучшим отечественным тренером прямо здесь и сейчас. Жирков выделил успехи Сергея Семака в «Зените» и Валерия Карпина в «Ростове», но подчеркнул, что у этих клубов достаточно большие ресурсы. Он допустил, что лучший тренер России в данный момент может работать в Первой лиге.

«Семак — лучший российский тренер? Когда человек выигрывает столько трофеев, можно сказать, что он один из лучших. А так трудно кого-то выделить именно в России.

Карпин? Он тоже. Делает из «Ростова» хорошую команду с молодыми игроками. Вообще трудно сказать, кто лучший. Кто-то, например, скажет, что в «Зените» ресурсов для победы больше: денег и ещё чего-то. Может, лучший тренер России сейчас в Первой лиге работает», — приводит слова Жиркова Sport24.

Напомним, Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале 2023 года.

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