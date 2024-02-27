Кевин Де Брёйне привлёк внимание саудовских клубов, бельгийца манят в Про-лигу — Тавольери

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне привлёк внимание саудовских клубов. Хавбека считают приоритетным кандидатом на усиление внутреннего первенства в целом. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, пока Кевину не поступало предложений от клубов из Саудовской Аравии, однако это может случиться после завершения Евро-2024. Предполагается, что сам Де Брёйне не против того, чтобы попробовать свои силы в саудовской Про-лиге.

Бельгийский полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. За это время бельгиец выиграл с «горожанами» 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА. В нынешнем сезоне Де Брёйне провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.